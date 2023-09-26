Интерес к новому iPhonе в Татарстане втрое выше, чем был к предыдущей модели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцы проявляют к новому гаджету Apple больше интереса, чем год назад. Так, количество предзаказов на iPhone 15 в этом году увеличилось в три раза по сравнению с предзаказами на предыдущую новинку.

Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на пресс-службы «М.Видео» и «Эльдорадо».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Наиболее активны клиенты из Казани и Набережных Челнов. Самыми популярными смартфонами являются iPhone 15 Pro, — подчеркнули представители компаний.

Интересно, что почти половина (45%) предзаказов приходится на модели Pro Max. Доля покупок iPhone 15 составила 5% от общего числа.

Напомним, недавно американская компания Apple представила новый iPhone 15. Новая модель станет первой в компании с зарядкой USB-C. Теперь заряжать телефон, наушники и ноутбук можно будет с помощью одного провода.



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Галия Гарифуллина