Apple представила новый iPhone 15

Фото: скриншот realnoevremya.ru/трансляция на youtube-канале Apple

Американская компания Apple представила новый iPhone 15. Новая модель станет первой в компании с зарядкой USB-C. Теперь заряжать телефон, наушники и ноутбук можно будет с помощью одного провода.



Новый iPhone выпустили в пяти цветах — черном, розовом, зеленом, желтом и голубом. Задняя поверхность iPhone 15 и iPhone 15 Plus получила матовую поверхность. Меодль оснащена чипом A16 Bionic, как и модель iPhone 14 Pro.

Основной модуль камеры — 48 мп. Режим портретных фотографий будет настраиваться автоматически, улучшится режим съемки в темноте. Фокус на объектах можно будет поменять после того, как фотография сделана.

Также на презентации указали, что машинное обучение будет отделять внешний шум и голос человека во время звонков.

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Маргарита Головатенко