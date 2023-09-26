В социальной сети «ВКонтакте» растет популярность бизнеса из Казани

В августе этого года был зафиксирован рост интереса аудитории социальной сети «ВКонтакте» к бизнесу из Казани. Согласно внутренним данным VK, в августе он повысился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Взаимодействие пользователей с финансовыми сообществами выросло в девять раз, с пабликами в сфере развлечений — в 8,5 раза, касающихся домашних животных — в 4,8 раза.

realnoevremya.ru (архив)

В августе этого года вести бизнес во «ВКонтакте» стали на 20% больше татарстанцев, чем год назад. Быстрее всего растет число сообществ бизнеса соцсети в категориях «домашние животные» (рост составил 108%), «финансы» (+54%) и «страхование» (+50%).

Напомним, в Татарстане в 2023 году наблюдается увеличение доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли. По итогам января — марта она составляла 6,3%, а по итогам первого полугодия достигла 6,8%.

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Галия Гарифуллина