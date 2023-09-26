Челнинский «РИАТ» отсудил 4,3 млн рублей за срыв сроков поставки робота-сварщика

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компания ООО «РИАТ» из Набережных Челнов отсудила 4,3 миллиона рублей у двух российских фирм — ООО «Велдинг Групп Самара» и ООО «ТСК Волгаэнергопром». Они должны были поставить на предприятие роботизированный сварочный комплекс, но сделать этого вовремя не смогли. Челнинская компания обратилась в суд.



Как говорится в материалах дела, которое рассмотрел Арбитражный суд Татарстана, «РИАТ» сначала требовал с поставщиков чуть больше 8 миллионов рублей солидарно. Однако позже финансовые требования были увеличены до 9 миллионов рублей. ООО «Велдинг Групп Самара» и ООО «ТСК Волгаэнергопром» пытались решить вопрос мирным путем, даже предлагали утвердить мировое соглашение. Компании обещали отгрузить все необходимое оборудование, установить его и обучить рабочих, но «РИАТ» остался непреклонен.

realnoevremya.ru (архив)

О покупке роботизированного сварочного комплекса стороны договорились в 2021 году. По договору общая стоимость комплекса и его комплектующих оценивалась в €1,1 миллиона. На поставку оборудования отводилось 32 недели. На монтаж — 4 недели, а пусконаладочные работы должны были занять 16 недель. «РИАТ» заплатил поставщикам в качестве аванса 71 миллион рублей. Оборудование должны были доставить в несколько этапов до 14 декабря 2022 года. Однако сроки продлили до апреля 2023 года. В договоре было прописано, что в случае нарушение сроков исполнения своих обязательств на поставщика накладывается неустойка в виде 0,1% от стоимости невыполненного обязательства. В суде «РИАТ» представил расчет размера договорной неустойки на сентября 2023 года. Эта сумма составила €93 тысячи.

Заметим, что к началу судебного заседания компании уже поставили основные узлы и агрегаты, которые теперь находятся на площадке в стадии монтажа и фактически переданы истцу.

Суд учел это обстоятельство и принял решение о снижении неустойки с 9 до 4,3 миллиона рублей. Именно эту сумму взыскали в пользу челнинского «РИАТа» с поставщиков.

«Велдинг Групп Самара» занимается поставкой сварочного оборудования. Продает она товары американского бренда Lincoln Electric. Судя по сайту организации, они помогали реализовывать следующие объекты: «Сахалин Энерджи» и газопровод «Казахстан-Китай». А «ТСК Волгаэнергопром» входит в группу компаний Волгаэнергопром и предлагает услуги на рынке систем резервного и автономного энергоснабжения. Она, к слову, тоже находится в Самаре.



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Александр Зарипов