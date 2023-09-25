В Пестречинском районе Татарстана компании использовали более 2 тысяч гектаров земель с нарушением

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На территории Пестречинского района Татарстана 15 компаний используют не по целевому назначению земельные участки, общая площадь которых превышает 2 тысячи гектаров. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аида Шайдуллина.

Земельные участки, используемые не по целевому назначению, полностью заросли деревьями и многолетними сорняками. На них также обнаружили бытовые и промышленные отходы.

Нарушение земельного законодательства выявлено при проверке прокуратурой Пестречинского района Татарстана. Она внесла компаниям представления с требованием устранить нарушения земельного законодательства. На сегодняшний день многие из них устранены. По некоторым участкам ведется работа.

По данным Управления Росреестра по Татарстану, за семь месяцев 2023 года в регионе выявили около 5,3 тысячи нарушений земельного законодательства. Самое распространенное среди них — самовольное занятие территории.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».



Татьяна Демина