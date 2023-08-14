В Татарстане выявили больше пяти тысяч нарушений земельного законодательства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Порядка 5,3 тысяч нарушений земельного законодательства выявили в Татарстане за семь месяцев 2023 года. Нарушителям выдали предостережения о недопустимости нарушений закона. Такую статистику озвучили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

Самым распространенным нарушением остается самовольное занятие земельных участков — 85% в общем количестве. Из незаконного владения собственникам возвращены земли общей площадью около 7 тысяч «квадратов».

— В случае отказа устранения нарушения в добровольном порядке, заинтересованное лицо в праве обратиться в судебные органы с исковым заявлением для защиты своих прав. Если вы считаете, что ваши земельные права нарушаются, то вы можете обратиться в Росреестр Татарстана, — рассказал начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии ведомства Сергей Бахматов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Больше всего нарушений выявлено в Набережных Челнах и Нижнекамске, а также в Актанышском, Высокогорском и Нурлатском районах Татарстана.

Напомним, владельца частной платной стоянки Чеховского рынка Казани уличили в самозахвате земли. В суд на компанию подал казанский Комитет земельных и имущественных отношений, который требовал от частной охранной организации освободить самовольно используемую муниципальную землю. Что решил суд — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов