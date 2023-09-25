В зеленодольском поселке Васильево появится первый молодежный центр

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой администрации Зеленодольского района

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал строительство молодежного центра в Васильево «Берег-яр». Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

— Достигнута новая цель, на пути к которой была проделана большая совместная работа с Министерством молодежи Татарстана: подобран земельный участок, разработан дизайн-проект, проектно-сметная документация, получена ее экспертиза. В августе во время визита Рустама Нургалиевича в Васильево министр молодежи Ринат Садыков презентовал проект будущего центра «Берег-яр». Строительство запланировано на 2024 год, общая стоимость проекта — 218, 8 млн рублей, — написал он.

Уточняется, что двухэтажный молодежный центр появится на улице Ленина. Он будет первым в этом поселке, несмотря на то, что сегодня в нем проживает около 6 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой администрации Зеленодольского района

Напомним, в августе сообщалось, что исполком Лениногорского района Татарстана и технопарк в сфере высоких технологий IT-парк подписали соглашение об открытии филиала последнего на базе местного молодежного центра. По словам раиса республики Рустама Минниханова, такое сотрудничество позволит создать и обеспечить благоприятные условия для эффективных IТ-разработок и стартап-проектов.



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Максим Кокунин