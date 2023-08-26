В Лениногорске подписали соглашение об открытии IT-парка на базе молодежного центра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Лениногорского района Татарстана и технопарк в сфере высоких технологий IT-парк подписали соглашение об открытии филиала последнего на базе местного молодежного центра. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

По его словам, такое сотрудничество позволит создать и обеспечить благоприятные условия для эффективных IТ-разработок и стартап-проектов.

Рустам Минниханов также оценил качество капремонта в здании молодежного центра в Лениногорске. Здесь провели внутренние отделочные работы, выполнили устройство вентилируемого фасада, благоустройство территории, установили уличное освещение и так далее.

В центре планируется создать площадки по 19 направлениям для молодежи разных возрастов. В здании размещены малый универсальный зал на 30 посадочных мест, репетиционная, комната звукозаписи, танцевальный, киберспортивный и тренажерный залы, коворкинг/лекторий, кафетерий и игровая зона. На втором этаже — открытая мастерская, молодежная арт-резиденция, переговорная, большой многофункциональный зал на 54 места, театральная студия, гримерная, конференц-зал.

Общая площадь объекта составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На капремонт направили 143,2 миллиона рублей.

По последним данным Минстроя Татарстана, в сфере молодежной политики реализуется пять программ — это 28 объектов. Ремонт шести детских оздоровительных лагерей выполнен на 76%. На 91% закрыты строительно-монтажные работы по ремонту четырех подростковых клубов.

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Елизавета Пуншева