Завод техники Candy в России закроют из-за низкой прибыли

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий российским юридическим лицом итальянского бренда Candy, закрывает свой завод в Кирове. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Такое решение было принято в связи с тем, что с февраля 2022 года выручка завода Candy стала падать. Причиной послужила конкуренция со стороны более дешевых китайских и российских марок.

Уточняется, что предприятие может быть обанкрочено или продано по цене недвижимости.

realnoevremya.ru

Напомним, в августе этого года японский ретейлер Uniqlo также отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России: эти площади уже занимают другие магазины.



По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, компания разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал и выплатила им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

Российский бизнес Uniqlo — ООО «Юникло рус» — принадлежал фирме Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). После закрытия магазинов в 2022 году выручка компании упала более чем вдвое — с 26,9 млрд до 12 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин