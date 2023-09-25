Эксперт: прогнозы в проекте российского бюджета весьма оптимистичны

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

22 сентября правительство России рассмотрело и одобрило прогнозы федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Материалы к заседанию, содержащие развернутые прогнозы, не были опубликованы, поэтому пока доступны лишь общие параметры и цифры. Тем не менее руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Реальному времени», что прогнозы в проекте российского бюджета весьма оптимистичны.

— Прогнозы доходов и расходов существенно увеличены по сравнению с действующим законом о бюджете, принятым год назад. Основная причина — более высокие макроэкономические прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП и экспортным ценам на российскую нефть, а также слабый курс рубля.

Макропрогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП в текущем году на 2,8%, а в 2024 году — на 2,3%. В прогнозах на 2025—2026 годы рост ВВП не опускается ниже 2%, и глава ведомства Максим Решетников полагает, что потенциальный рост экономики составит чуть более 2% в год. Отметим, эти прогнозы существенно превышают прогнозы, например, Банка России от 15 сентября. Так, ЦБ прогнозирует рост экономики в этом году на 1,5—2,5% с замедлением до 0,5—1,5% в 2024 году, затем рост на 1—2% в 2025 году, а в 2026 году — выход на «сбалансированный рост» 1,5—2,5%. Консенсус аналитиков (последний макроопрос Центробанка) также значительно менее оптимистичен, чем прогноз Минэкономразвития: рост на 2,2% в 2023 году и на 1,5% — в 2024—2026 годах. Долгосрочный потенциал роста российской экономики рыночный консенсус оценивает также ниже, чем Минэкономразвития, — в 1,5% в год.



По словам Решетникова, экспортные цены на российскую нефть заложены в прогноз на уровне около $70, и это консервативная оценка, хотя цена на нефть марки Brent прогнозируется на уровне $85 за баррель в 2024 году со снижением до $76 в 2026 году. Между тем и этот прогноз значительно оптимистичнее как весьма консервативного прогноза Банка России, так и рыночного консенсуса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, что, согласно документу, опубликованному на сайте Кабмина России, доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025-м, 34,1 трлн рублей в 2026-м. А расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год.



При этом федеральный бюджет на 2024—2026 годы будет дефицитным. Дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м и 1,5 трлн рублей в 2026-м.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин