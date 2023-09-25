В Казани проведут ярмарки вакансий для пенсионеров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце сентября и в начале октября в Казани проведут ярмарки вакансий для пенсионеров. Их организуют в рамках Декады пожилых людей, сообщила на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Ярмарка вакансий для пенсионеров пройдет на этой неделе в четверг, 28 сентября, с 10.00 до 12.00. Она состоится на базе Управления центра занятости населения по Авиастроительному и Ново-Савиновскому району Казани по проспекту Ибрагимова, 46.

На следующей неделе ярмарка вакансий для пенсионеров запланирована также на четверг. Она пройдет 5 октября с 10.00 до 12.00 на базе Управления центра занятости населения по Советскому району Казани.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане в августе 2023 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,29%. На учете в центре занятости стоял 5 881 нетрудоустроенный, а месяцем ранее — 6 079.



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Татьяна Демина