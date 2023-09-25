Власти Татарстана утвердили порядок участия чиновников в управлении компаниями

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок участия региональных чиновников в управлении коммерческими организациями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Речь идет о компаниях, более 50% акций которых принадлежат государственным корпорациям. Согласно документу, гражданские госслужащие при соблюдении определенных условий смогут работать в таких организациях в качестве членов коллегиального органа управления.

Основные пункты документа выглядят следующим образом:

госслужащий не имеет права принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания коллегиального органа до получения разрешения нанимателя участвовать в управлении организацией или в случае отказа;

участие госслужащего в управлении организацией не допускается в случае, если оно приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении должностных обязанностей;

участие в управлении осуществляется на безвозмездной основе и вне пределов служебного времени;

государственный служащий, имеющий намерение участвовать в управлении организацией, не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты начала такого участия направляет нанимателю ходатайство о разрешении.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также в случае если чиновник допустил какие-либо нарушения или узнал о том, что они могли быть допущены, он должен уведомить о них своего нанимателя. Впоследствии его заявление может быть отозвано, а сам он может получить дисциплинарное наказание. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин