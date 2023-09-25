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Власти Татарстана утвердили порядок участия чиновников в управлении компаниями

10:09, 25.09.2023
Власти Татарстана утвердили порядок участия чиновников в управлении компаниями
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок участия региональных чиновников в управлении коммерческими организациями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Речь идет о компаниях, более 50% акций которых принадлежат государственным корпорациям. Согласно документу, гражданские госслужащие при соблюдении определенных условий смогут работать в таких организациях в качестве членов коллегиального органа управления.

Основные пункты документа выглядят следующим образом:

  • госслужащий не имеет права принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания коллегиального органа до получения разрешения нанимателя участвовать в управлении организацией или в случае отказа;
  • участие госслужащего в управлении организацией не допускается в случае, если оно приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении должностных обязанностей;
  • участие в управлении осуществляется на безвозмездной основе и вне пределов служебного времени;
  • государственный служащий, имеющий намерение участвовать в управлении организацией, не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты начала такого участия направляет нанимателю ходатайство о разрешении.
realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также в случае если чиновник допустил какие-либо нарушения или узнал о том, что они могли быть допущены, он должен уведомить о них своего нанимателя. Впоследствии его заявление может быть отозвано, а сам он может получить дисциплинарное наказание. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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