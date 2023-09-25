Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели яблоки, мука и макароны

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 11 по 18 сентября подешевели некоторые продукты питания, в том числе яблоки, макароны и пшеничная мука. Без изменений за этот период осталась средняя цена баранины — 618,8 руб./кг и печенья — 208,72 руб./кг.

Лидером по снижению ценника с 11 по 18 сентября стал картофель. Он подешевел на 4,7%, до 25,33 рубля за один килограмм.



На другие продукты питания динамика снижения средних цен за неделю сложилась следующим образом:

яблоки — на 2,9%, до 112,89 руб./кг;

пшеничная мука — на 1,53%, до 38,17 руб./кг;

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,41%, до 63,17 руб./кг;

вермишель — на 1,33%, до 65,11 руб./кг;

молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5—3,2% жирности — на 1,2%, до 79,35 рубля за литр.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подешевели сахар-песок, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, шлифованный рис, сметана, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Минимально снизились средние цены на курятину (кроме куриных окорочков), маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, а также соль, следует из данных Татарстанстата.

Кроме того, в регионе с 1 по 18 сентября подешевели столовая свекла и морковь — на 2,98% и 2,27% соответственно. Снизилась также средняя цена лука (-1,67%) и капусты (-1,27%).

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Татьяна Демина