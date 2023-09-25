В Татарстане вновь подешевел «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане вновь зафиксировали снижение средних цен на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. С 11 по 18 сентября подешевели морковь, репчатый лук, картофель, столовая свекла и свежая белокочанная капуста.

Лидером по снижению средней цены среди продуктов «борщевого набора» за неделю стал картофель. Он подешевел на 4,7%, до 25,33 рубля за один килограмм.

На 2,98% за неделю снизилась средняя цена столовой свеклы — до 30,94 руб./кг. На 2,27% подешевела морковь — до 36,38 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Средняя цена лука в республике за неделю уменьшилась на 1,67%, до 30,54 руб./кг. Капуста подешевела за семь дней на 1,27%, до 26,16 руб./кг.

Напомним, с 4 по 11 сентября заметнее всего в республике из «борщевого набора» снизилась средняя цена капусты — на 6,26%. Морковь за этот подешевела на 5,2%,столовая свекла — на 3,58%, лук — на 2,78%, картофель — на 2,79%.



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Татьяна Демина