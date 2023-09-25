В Японии собираются создать первый в мире препарат для выращивания зубов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работники японской компании Toregem Biopharma планируют создать препарат для выращивание зубов. Лекарство должно стать первым в мире и появиться на свет к 2030 году. Об этом сообщает агентство Kyodo.



По задумке японских ученых, разработанный ими препарат будет воздействовать на зачатки зуба. Впоследствии они смогут формироваться в полноценные зубы. Но на данном этапе есть проблема, в дальнейшем они прекращают свое развитие, а позже и вовсе исчезают. Ожидается, что препарат будет подавлять действие белка, который останавливает процесс их развития, в результате чего сформировавшиеся зачатки смогут заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2018 году эти же ученые смогли нарастить таким образом зубы мышам и хорькам. Как утверждает японское издание, первые клинические испытания нового препарата проведут в 2024 году. Таким образом сотрудники компании хотят подтвердить безопасность и эффективность препарата.



Как сказала кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Люция Розакова, пагубное влияние на эмаль зубов чаще всего оказывают газированные напитки. Медик говорит, что газировка запускает во рту процесс образования кариеса.



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Александр Зарипов