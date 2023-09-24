Казанцы рассказали, как они любят проводить выходные

Жители Казани рассказали, как они любят проводить свои выходные. По данным исследования SuperJob, 26% опрошенных чаще всего предпочитают выезжать на природу.



Еще 23% респондентов рассказали, что любят проводить время в кругу семьи. Далее по списку идут спорт и прогулки, за этот вариант высказались 18%. Также 15% опрошенных предпочитают в выходные просто отдыхать. 12% человек выбирают в выходной сон, 8% потратили бы свое время на путешествия, 6% любят читать книги, столько же опрошенных высказались за посещение культурных мероприятий, 3% считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же опрошенных уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела. Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.



realnoevremya.ru

Самым популярным вариантом у мужчин оказался ответ — выходной с семьей, а большее число женщин высказались за прогулку. Также и те и другие предпочитают поездки за город, а мужчины выбрали еще и спорт. У них же в список планов на выходные входит рыбалка и отдых, а женщины любят больше хорошо поспать и культурно провести время.



Напомним, каждый второй казанец поддержал идею о введении в России четырехдневной рабочей неделе. Против этого высказались лишь 28% опрошенных. За сокращение рабочих будней больше всего высказались молодые люди в возрасте 34 лет и младше.





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Александр Зарипов