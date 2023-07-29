Половина казанцев поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели

Каждый второй (51%) житель Казани поддерживает введение в России четырехдневной недели, 28% выступают против этого.

Примечательно, что среди респондентов в возрасте 34 лет и моложе за четырехдневную неделю выступают 56%, а среди представителей старшего поколения — только 35%.

Менее всего поддерживают сокращение рабочей недели те, чей ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей (42%). Женщины в большей степени, чем мужчины, поддерживают трехдневные выходные — 54% против 44% соответственно.

Среди граждан, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 60% убеждены, что за четырехдневную рабочую неделю они могут сделать столько же работы, сколько и за пятидневную. Каждый пятый (23%) не справился бы с такой рабочей неделей.

Напомним, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков не поддержал идею ввести четырехдневную рабочую неделю в стране. Он объяснил, что работодатель вправе сам организовывать гибкий график работы для своих сотрудников.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева