В МВД России поддержали предложение о запрете длительной стоянки такси в жилой зоне

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России могут запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, с такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Инициативу поддержали в МВД.

— Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти, — говорится в ответе начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.

Чернышов предложил рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут, передает «РИА Новости».



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре Борис Чернышов попросил правительство России отложить некоторые требования нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» до 2025 года. Это связано с ростом цен, объяснил депутат.

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Илина Хакимова