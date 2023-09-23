Вторая декада сентября в большинстве районов Татарстана оказалась на 1—3°С теплее обычного

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вторая декада сентября 2023 года в большинстве районов Татарстана оказалась на 1—3°С теплее обычного, в селе Чулпаново Нурлатского района — около нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Среднесуточные температуры второй декады сентября преимущественно составили от +13 до 16°С. Максимум, зафиксированный в этот период, — 23—25 градусов тепла.

— За последние 35 лет наблюдений аналогичной по температурному режиму была вторая декада сентября 2009 года, — утверждает Гидрометцентр Татарстана.

Во второй декаде сентября в Татарстане наблюдались заморозки в воздухе и на почве. Ночью во вторник, 19 сентября, в восточных районах республики температуры опускались до -3 градусов.

Похолодание в эти сутки объяснили прохождение холодного атмосферного фронта. Среднесуточные температуры воздуха 19 сентября составляли в регионе +8..+12°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, первая декада сентября в большинстве районов Татарстана была на 1 градус теплее обычного. Среднесуточные температуры воздуха преимущественно находились в пределах от +14 до 17°С.

До начала следующей недели в Татарстане сохранится теплая погода без существенных осадков. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры днем достигнут +27°С — «антициклон обеспечит превышение температурного фона над климатической нормой на 7—9 градусов».

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Татьяна Демина