Гандбольный клуб «Зилант» представил новую форму сезона 2023/2024

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский гандбольный клуб «Зилант» представил новую игровую форму сезона 2023/2024. Вдохновителем обновленного дизайна стал символ клуба — дракон.



— Легендарный хищник издавна наводил ужас на соперников, но защищал свою семью и друзей. Именно поэтому майки в новом сезоне выполнены в виде чешуи дракона, — сообщили в пресс-службе клуба.

Для формы выбрали традиционные цвета Татарстана — зеленый и красный. В pеленом выполнен домашний комплект, который отражает богатство и разнообразие природных ресурсов региона. В красном выполнен выездной комплект, он символизирует мужество и борьбу.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко