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Гандбольный клуб «Зилант» представил новую форму сезона 2023/2024

09:13, 22.09.2023
Гандбольный клуб «Зилант» представил новую форму сезона 2023/2024
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский гандбольный клуб «Зилант» представил новую игровую форму сезона 2023/2024. Вдохновителем обновленного дизайна стал символ клуба — дракон.

— Легендарный хищник издавна наводил ужас на соперников, но защищал свою семью и друзей. Именно поэтому майки в новом сезоне выполнены в виде чешуи дракона, — сообщили в пресс-службе клуба.

Для формы выбрали традиционные цвета Татарстана — зеленый и красный. В pеленом выполнен домашний комплект, который отражает богатство и разнообразие природных ресурсов региона. В красном выполнен выездной комплект, он символизирует мужество и борьбу.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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