Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Фото: Кристина Сергеева/realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Исходя из текста документа, подакцизными станут напитки:

в потребительской упаковке;

изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита);

содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед;

количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более пяти граммов на 100 миллилитров.

Отмечается, что объемная доля этилового спирта в подобных напитках не должна превышать 1,2 процента. Но, одновременно с этим, обогащенная пищевая продукция (за исключением тонизирующих и газированных напитков), а также специализированная продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, не будет облагаться таким акцизом.

Согласно документу, сахаросодержащими напитками также не признаются: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2 процента.

Фото: realnoevremya.ru

Не попадут под акциз и соки и сокосодержащие напитки — нектар, морс, сироп, — молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков).



Министерство финансов России прорабатывает технологию цифрового акциза на табак и пиво. Предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива. Это будет способствовать дальнейшему сокращению количества споров между налогоплательщиками и налоговой службой.

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Илина Хакимова