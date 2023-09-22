В ближайшие дни на всей территории России ожидается температура выше нормы

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В ближайшие дни на всей территории России прогнозируется температура выше нормы, кроме ряда регионов Сибири, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По его словам, в эти выходные в Татарстане прогнозируют до +25—26 градусов, в последующие дни температура составит +20—21 градус. Аналогичная ситуация будет в Самарской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областях. К середине недели температуры в этих регионах понизятся до +21—23 градусов.

Очень хорошая погода будет на юге европейской России благодаря восточному ветру и высокому давлению. В континентальных районах Краснодарского края температура будет +27—30 градусов, на черноморском побережье от +23 до +27 градусов, а температура воды — около 25 градусов.

На юге Западной Сибири прогнозируют «наиболее сложную погоду». В течение выходных в Томской и Новосибирской областях, а также в Республике Алтай также будут дожди, местами сильные, грозы, град, в предгорьях — дожди, переходящие в снег, гололедные явления, а в перевалах метель. Кроме того, ожидается усиление ветра до 17—22 м/с порывами до 25 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Татарстане в ближайшие выходные сохранится сухая аномально теплая погода без существенных осадков. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры днем могут достигнуть +27°С — «антициклон обеспечит превышение температурного фона над климатической нормой на 7—9 градусов».

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Маргарита Головатенко