В Казани ремонт провалившегося участка дороги по улице Лукина перенесли на следующий год

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани перенесли ремонт провалившегося участка дороги возле дома на улице Лукина, 37 на следующий год, сообщили в Комитете ЖКХ мэрии города.



— Ведутся подготовительные работы по устранению провала и оформлению разрешительной документации. Ориентировочно работы планируется завершить в I—II квартале следующего года, — указали в исполкоме.

Власти города заявили, что устранение провала осложнено «большой глубиной залегания коллектора (более 6 метров), наличием грунтовых вод и большим количеством смежных коммуникаций». Сейчас на участке выставили знаки и ограждения.

О проведении подготовительных работ в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов сообщали еще в июне. Тогда назывались другие сроки завершения работ — ориентировочно участок планировали отремонтировать в третьем квартале этого года.

Жители Казани жаловались, что из-за провала на дороге на участке регулярно образуются пробки. Власти же указывали, что сначала необходимо отремонтировать участок водоотведения и только потом восстанавливать дорогу.

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Маргарита Головатенко