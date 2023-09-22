Российские банки просят дать им право повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские банки просят дать им право повышать ставку по льготной ипотеке, которая выдается под 2—8%, до рыночной — в среднем 14—15%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минстрой страны, сообщают «Известия».

В организации считают, что такое решение сохранит финансовую устойчивость банков. Использовать такую возможность предлагается в случае, если государство не выдает кредитору возмещение недополученных доходов.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков объяснил, что это предложение — «некий защитный механизм банков»:

— Они должны быть застрахованы, ведь если игроки рынка подпишут договор с клиентом и по любым причинам перестанут получать за него возмещение, отказаться от исполнения своих обязанностей они не смогут, — сказал он.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По его словам, банк может перестать получать от Минфина России возмещение по льготной ипотеке в случае, если заемщик перестает попадать под требования и если по программам с господдержкой закончатся бюджетные ассигнования.

В Ассоциации добавили, что подобный механизм уже предусмотрен в программе IT-ипотеки. Там кредитор имеет право увеличить ставку до рыночного уровня в случае, если заемщик уволился из аккредитованной IT-компании и не устроился на новое рабочее место в течение полугода. Аналогичный принцип АБР предлагает распространить на все предложения с господдержкой.

В Казани после повышения Банком России ключевой ставки средний платеж по ипотеке при ставке 15% может превысить 82 тысячи рублей, подсчитали аналитики. Столица Татарстана вошла в тройку мегаполисов с самой высокой нагрузкой на семейный бюджет: за ипотеку казанцы будут отдавать в среднем 65% своего дохода.



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Илина Хакимова