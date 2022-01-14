ТЦ «Бахетле» на Ямашева в Казани продается уже два года, цена не снижается

В Казани вот уже два года продается торговый центр «Бахетле», расположенный на пересечении пр. Ямашева и пр. Амирхана. Несмотря на то, что объявление давно размещено на сайте «Авито», цена ТЦ не снижается.



Пятиэтажное здание 2004 года постройки площадью 16 818 кв. м продается по цене 80 тысяч рублей за кв. м., то есть будущий собственник должен будет заплатить 1,3 млрд рублей. В объявлении указано, что доходность составляет 9,5%, а окупаемость — до 10,5 года.

Здание арендуют «Бахетле», «Л'Этуаль», «Любимый книжный», «М.Видео», «Корд Оптика», «Много мебели», салон сотовой связи МТС, магазины одежды, кафе и др.

«Бахетле» на Ямашева выставили на продажу в феврале 2019-го, тогда за здание компания планировала выручить 1 млрд рублей.

В том же году выставили на продажу магазины по адресам Ершова, 8 и Ленинградская, 27. Уже в мае гипермаркет не принадлежал торговой сети Муслимы Латыповой.

Маргарита Головатенко