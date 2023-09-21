Реджеп Эрдоган призвал не игнорировать интересы России в вопросе зерновой сделки

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган перед началом российско-турецких переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию необычной страной и призвал западные страны не игнорировать ее интересы в вопросе зерновой сделки.

— Россия — это необычная страна. Россия занимает место и по площади, и по своему положению в мире. Поэтому Россия является практически одной из ведущих стран мира по производству зерна. Такую страну нельзя игнорировать, — передает его высказывания «РИА Новости».

Также он не считает правильным отношение западных стран к России в вопросе зерновой сделки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава российского государства заявил, что страна будет готова реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Эрдоган выразил мнение, что способствовать возобновлению сделки может новый пакет предложений.

Позднее турецкий лидер призывал лидеров Группы двадцати (G20) выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. По информации СМИ, переговоры проходили на закрытых встречах.

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Айрат Назипов