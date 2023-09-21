Казанцам покажут светодинамическое шоу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До 22 сентября на казанской телебашне будет включена тематическая подсветка. Ее можно будет увидеть сегодня и завтра, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Светодинамическое шоу можно наблюдать в четверг, 21 сентября, и в пятницу, 22 сентября, с 18.00 до 23.00. Это связано с проведением Международного форума Kazan Digital Week — 2023. Церемония открытия мероприятия состоялась накануне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ранее праздничная подсветка включалась на телебашне в День города и республики. На ней можно было наблюдать государственные символы Татарстана и Казани, а еще поздравление на русском и татарском языках.



Также подсветку включали в День программиста, 13 сентября. На конструкции можно было наблюдать архитектурно-художественную подсветку с логотипом Года цифровизации.

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Айрат Назипов