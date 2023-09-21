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Азиз Замалиев обсудил с Максутом Шадаевым запуск чемпионата по битве роботов и дронов в Татарстане

16:41, 21.09.2023
Азиз Замалиев обсудил с Максутом Шадаевым запуск чемпионата по битве роботов и дронов в Татарстане
Фото: предоставлено realnoevremya.ru РФСОО ФЕДЕРАЦИЯ ФИДЖИТАЛ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

На Kazan Digitial Week 2023 федерация фиджитал спорта Республики Татарстан в лице вице-президента Азиза Замалиева и Министерство цифрового развития Российской Федерации в лице Максута Шадаева обсудили запуск чемпионата по битвам роботов и дронов, используя технологии искусственного интеллекта (AI).

До чемпионата команды будут разрабатывать самого робота и алгоритмы борьбы с противником, а на самом чемпионате роботы будут бороться друг с другом без участия и влияния разработчиков.

Первый чемпионат по битвам роботов и дронов ожидается в 2024 году в Республике Татарстан.

Технологии Татарстан

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