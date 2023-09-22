Большинство жителей регионов ПФО положительно относится к начальству

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Относятся к руководителю с симпатией 69% жителей Приволжья. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Атланты» и hh.ru.

Уверены в том, что руководство положительно воздействует на развитие компании, 57% приволжских респондентов. Более того, для 35% опрошенных начальник является наставником, 29% — лидером, 24% — мотиватором.

У подавляющего большинства (80%) жителей ПФО симпатию вызывают руководители с демократичным или либеральным стилем управления, только 9% склоняются к авторитарному начальству. При этом 80% обращают внимание на личные качества лидера.

realnoevremya.ru (архив)

Остаются на связи с начальством даже в нерабочее время 47% респондентов из ПФО, доверяют личную информацию — 31%. Большинству приволжских работников (74%) нравится, когда руководители общаются с подчиненными в неформальной обстановке и присутствуют на корпоративах, а 15% в этом случае чувствуют себя скованно.

Напомним, почти половина россиян — 44% — заявили, что им будет некомфортно, если их руководитель будет младше них. Больше всего меньший возраст руководителя смущает респондентов в возрасте от 25 до 35 лет. В этой категории подобными мыслями поделились 51% россиян.



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Галия Гарифуллина