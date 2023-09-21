Президент Федерации гребного спорта Кубы: в Казани великолепные условия для тренировок

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Казань вслед за иранской сборной на тренировочное мероприятие прибыла команда из Кубы: она отправилась на сбор сразу после Владивостокской регаты, а аще два спортсмена приехали после чемпионата мира. Тренировка проходит на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.



— Мы остановили свой выбор на России из-за великолепных условий для тренировок, которые предложили нам в Казани на одном из объектов Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма — в Центре по гребным видам спорта: катера, гостиница рядом с каналом, комфорт номеров, питание и гидратация, отдых и хорошее отношение со стороны персонала, температура воздуха, позволяющая проводить длительные тренировки, — отметил президент Федерации гребного спорта Республики Куба Анхель Гарсиа.



Команда готовится принять участие в Панамериканских играх в Сантьяго-де-Чили с 21 по 25 октября. Спортсмены повышают технические, физические и психологические показатели команды, отметил Гарсиа.

realnoevremya.ru/Илья Репин

На сбор прибыли десять спортсменов. Среди них чемпионы Карибских игр Эндрю Барнет Лагуна, Ледуар Суарез Санжул, Роберто Карлос Паз Санчез, Ана Лаура Хименес Буэно, участники Олимпийских игр в Токио, чемпионы Карибских игр Милена Венега Кансио и Яриулвис Кобас Гарсия, а еще участники Чемпионата мира Рейди Кардона Бланко и Карлос Андриель Ажет Жаурегюи.

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Маргарита Головатенко