Президент Федерации гребного спорта Кубы: в Казани великолепные условия для тренировок
В Казань вслед за иранской сборной на тренировочное мероприятие прибыла команда из Кубы: она отправилась на сбор сразу после Владивостокской регаты, а аще два спортсмена приехали после чемпионата мира. Тренировка проходит на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
— Мы остановили свой выбор на России из-за великолепных условий для тренировок, которые предложили нам в Казани на одном из объектов Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма — в Центре по гребным видам спорта: катера, гостиница рядом с каналом, комфорт номеров, питание и гидратация, отдых и хорошее отношение со стороны персонала, температура воздуха, позволяющая проводить длительные тренировки, — отметил президент Федерации гребного спорта Республики Куба Анхель Гарсиа.
Команда готовится принять участие в Панамериканских играх в Сантьяго-де-Чили с 21 по 25 октября. Спортсмены повышают технические, физические и психологические показатели команды, отметил Гарсиа.
На сбор прибыли десять спортсменов. Среди них чемпионы Карибских игр Эндрю Барнет Лагуна, Ледуар Суарез Санжул, Роберто Карлос Паз Санчез, Ана Лаура Хименес Буэно, участники Олимпийских игр в Токио, чемпионы Карибских игр Милена Венега Кансио и Яриулвис Кобас Гарсия, а еще участники Чемпионата мира Рейди Кардона Бланко и Карлос Андриель Ажет Жаурегюи.
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