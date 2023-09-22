Отели Казани вошли в топ самых дорогих в России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казань заняла четвертую строчку в рейтинге российских городов с самыми дорогими отелями для командированных. Такое исследование провели сервис «Авиасейлс» и банк «Точка» (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Столица Татарстана уступила по ценам Сочи, Москве и Санкт-Петербургу. Средняя стоимость номера в Казани — 5,4 тысячи рублей за сутки.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кроме того, Казань заняла шестое место в списке самых популярных для командировок городов. Самыми востребованными вновь оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.



Цена бизнес-поездки по России в первом полугодии этого года составляет в среднем 39,3 тысячи рублей, что на 16% больше, чем год назад. Стоимость включает в себя авиабилеты в обе стороны, проживание в отеле и суточные выплаты. Сумма рассчитана на четыре дня — такова длительность командировок по стране, согласно данным «Авиасейлс».



Напомним, Казань вошла в топ-5 направлений для bleisure-путешествий (деловая поездка с мини-отпуском) по итогам 2022 года. Особым спросом у бизнес-путешественников пользовались такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.



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Галия Гарифуллина