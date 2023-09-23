Нанесение дорожной разметки парковочных мест в Казани подешевело на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нанесение дорожной разметки парковочных мест на улично-дорожной сети Казани в 2023 году обойдется городскому бюджету в 2,8 млн рублей. Контракт в ходе тендера подешевел на 10%, или на 311,9 тысячи рублей, подсчитало «Реальное время».

На заключение контракта заявились три претендента. Они предложили за свои услуги 3,07 млн рублей, 2,82 млн рублей и 2,807 млн рублей.

Контракт казанское МКУ «Организатор городского парковочного пространства» заключило с предпринимателем Степаном Луканцевым. Он зарегистрирован в качестве ИП в Екатеринбурге.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, начальная цена контракта на нанесение дорожной разметки парковочных мест на улично-дорожной сети Казани составляла 3,1 млн рублей. В списке — 27 адресов: проспект Ямашева, улицы Островского, Петербургская, Калинина, Чехова, Достоевского, Вишневского, Лево-Булачная, Бурхана Шахиди, Толстого, Искра, Бондаренко, Шуртыгина, Университетская, Бондюжская, Гвардейская, Искра, Патриса Лумумбы, Щербаковский переулок и парковка на Центральном стадионе.

Для работ подрядчику понадобится термопластик, холодный пластик и микростеклошарики. Разметку нужно наносить сплошными линиями белого цвета и прерывистыми линиями синего цвета.



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Татьяна Демина