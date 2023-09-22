Более четверти казанцев боятся остаться без работы из-за искусственного интеллекта

Боятся, что искусственный интеллект заменит их профессии, 26% казанцев. Недовольны выбранной специальностью по этой причине 28% горожан, выяснили аналитики «Ренессанс Жизнь» и «Зарплаты.ру».

Раньше всех потеряют работу из-за развития современных технологий, по мнению опрошенных, билетеры (эту профессию назвали 77% респондентов из Казани), кассиры (67%) и типографские работники (51%). Кроме того, искусственный разум скоро может заменить сотрудников банковских отделений (29%), операторов call-центров (26%), дикторов и актеров озвучки (22%), бухгалтеров (21%), туристических агентов (19%), а также переводчиков (17%) и дизайнеров (10%).

realnoevremya.ru (архив)

По этой причине недовольны своей специальностью 28% казанцев, а 21% из них рассматривают вариант получения новой профессии.

Респонденты считают, что не будут вытеснены искусственным интеллектом врачи (88%), строители (68%), полицейские (63%), адвокаты (55%), а также страховые агенты (31%).

Наиболее перспективными горожане назвали профессии эксперта по работе с искусственным интеллектом (84%), специалиста по обеспечению информационной (59%) и кибербезопасности (57%). Кроме того, жители Казани ожидают появления новых специальностей, таких как операторы роботизированных систем (50%), разработчики роботов (48%), киберпротезов и имплантов (43%).



Напомним, в Татарстане, как и во всех остальных регионах России, проведут исследование готовности внедрения технологий искусственного интеллекта. Индекс готовности предприятий к внедрению искусственного интеллекта в стране с 2021 года оценивается ежегодно. Он помогает выявлять и устранять барьеры для внедрения ИИ-решений.



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Галия Гарифуллина