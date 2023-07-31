В Татарстане проведут исследование готовности внедрения технологий ИИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во всех 89 регионах России, включая Татарстан, пройдет исследование готовности внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом объявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

Индекс готовности предприятий к внедрению искусственного интеллекта в России с 2021 года оценивается ежегодно, напоминает пресс-служба правительства страны. Он помогает выявлять и устранять барьеры для внедрения ИИ-решений.

Исследование организовано по поручению президента России Владимира Путина. Оно продлится до 21 августа 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно результатам одного из исследований, каждый четвертый житель Казани (26%) убежден, что искусственный интеллект не справится с его рабочими обязанностями. Почти каждый пятый (18%) считает, что алгоритмы справятся максимум с десятой долей его работы.



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Татьяна Демина