В Татарстане второй месяц подряд отсутствует задолженность по зарплате

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 1 августа не зарегистрировано задолженности по зарплате, следует из данных Росстата. Она отсутствует второй месяц подряд.

Среди регионов Приволжского федерального округа отсутствие задолженности по зарплате зарегистрировано также в Пермском крае, Самарской и Ульяновской областях. В остальных субъектах она варьируется от нескольких сотен тысяч до десятка миллионов рублей.

В целом в ПФО суммарная задолженность по зарплате на 1 августа составила 37,5 миллиона. Самая большая сумма среди регионов округа в Саратовской области — 13,8 миллиона, самая минимальная — в Мордовии: 200 тысяч.

В России суммарная задолженность по зарплате снизилась до 732,1 миллиона рублей. Это на 8,7% меньше, чем на 1 июля этого года.

Напомним, задолженности по зарплате в Татарстане не было и по состоянию на 1 июля. Ее отсутствие зарегистрировали впервые с начала 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Долгое время задолженность по зарплате в Татарстане была самой большой в Приволжском федеральном округе. Так, на начало 2022 года она оценивалась в 47,6 миллиона рублей, в то время как в некоторых регионах ПФО, например Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях, данных о ней вовсе не было.

В этом году задолженность по зарплате в Татарстане постепенно снижалась. На 1 февраля она оценивалась в 47,1 миллиона, на 1 марта — в 46,9 миллиона, при этом в последующие месяцы она оставалась на прежнем уровне: на 1 апреля и 1 мая она оценивалась в 46,2 миллиона рублей. На начало лета задолженность по зарплате в Татарстане опустилась до 41,1 миллиона.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина