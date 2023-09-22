В дендрарии Волжско-Камского заповедника построят сувенирную лавку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник» ищет подрядчика для поставки и монтажа модульного здания под сувенирную лавку. Стоимость контракта оценивается в 1,9 млн рублей, а исполнить его необходимо в течение 30 дней с момента заключения.

Блочно-модульное здание должно состоять из комплектующих 100% заводской готовности, с финишной отделкой помещения и всех соединительных элементов. Кроме того, как указывает заказчик, в нем должны иметься электрические и отопительные приспособления. Каркас объекта должен быть выполнен из металла, а стены из деревянной фанеры, обшитой листами из профнастила. Крыша также должна быть застелена профилированными листами и быть односкатной.

Установить будущую сувенирную лавку планируется в дендрарии заповедника, расположенном в зеленодольском поселке Садовый.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на этой неделе уже сообщалось о том, что в Волжско-Камском биосферном заповеднике построят летнюю кухню. Объект не является капитальным и будет возведен до 15 ноября текущего года. Стоимость контракта оценивается в 2,1 млн рублей, а заказчиком работ выступает сам заповедник.



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Максим Кокунин