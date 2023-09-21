В Вожско-Камском биосферном заповеднике построят летнюю кухню

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Вожско-Камском биосферном заповеднике, расположенном на территории Лаишевского района Татарстана, построят летнюю кухню. Объект не является капитальным и будет возведен до 15 ноября текущего года.

Стоимость контракта оценивается в 2,1 млн рублей, а заказчиком работ выступает сам заповедник. Подрядчик должен будет закупить материалы, доставить их на строительный участок и возвести сооружение.

На щебеночном фундаменте установят бетонные сваи, на которых расположат деревянную конструкцию с крышей из профилированного листа. Стены и другие части кухни будут держаться на металлических конструкциях. Кроме того, на объекте будут проведены работы по гидроизоляции и нанесению противопожарного покрытия.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Максим Кокунин