Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты организаций соцобслуживания на 2023 год

Кабинет министров Татарстана утвердил нормативные затраты организаций социального обслуживания на 2023 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Документ устанавливает нормативные затраты на оказание государственных услуг по предоставлению соцобслуживания в стационарной и полустационарной формах, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских, социально-трудовых, социально-психологических, социально-правовых услуг.

Устанавливаются поправочные коэффициенты к нормативным затратам, связанным непосредственно с оказанием услуги, и к затратам на общехозяйственные нужды. Поправочные коэффициенты устанавливаются к нормативным затратам на услуги, оказываемые центрами и отделениями социальной помощи семье и детям, отделениями социального обслуживания на дому комплексных центров соцобслуживания населения.

Постановление устанавливает количество койко-дней и койко-мест в государственных организациях со стационарной и полустационарной формами соцобслуживания.

Например, нормативные затраты на дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов в городской местности утверждены в размере 893,71 рубля за койко-день, в сельской местности — 901,43 рубля. Для домов-интернатов, предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства, — 860,51 рубля за койко-день для городской местности и 866,66 для сельской. Для центров социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в городе — 1 342,85 рубля за койко-день, в сельской местности — 1 356,08 рубля.

Установлено, что величина денежной компенсации на приобретение мягкого инвентаря и оборудования социальным работникам госорганизаций соцобслуживания на дому в расчете на одного работника составляет 3 537 рублей в год.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, контроль за исполнением возложен на Минтруда Татарстана.



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Маргарита Головатенко