Казань стала одним из лидеров продаж украшений с бриллиантами

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Казань стала одним из лидеров продаж украшений с бриллиантами по итогам первого полугодия 2023 года, заняв 13-е место. Доля продаж украшений с драгоценным камнем в столице Татарстана достигла 7,3% от всех покупок, согласно данным анализа продаж украшений ювелирного бренда Sokolov в разных регионах России с января по сентябрь 2023 года (есть в распоряжении «Реального времени»).



Обычно казанцы покупают золотые украшения с бриллиантами 0,1 карата — это 84,5% всех покупок. На украшения с бриллиантами 0,2 карата приходится 10,7% покупок. Более драгоценные украшения приобретают только в 3,3% случаев.

Самое популярное украшение с бриллиантом в Казани — золотое кольцо. На втором месте в рейтинге — подвеска, на третьем — золотые серьги.

Самой дорогой покупкой в городе стало кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью 172 241 рубль.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Возглавил «бриллиантовый рейтинг» Санкт-Петербург (8,7%), на втором месте — Саратов (8,6%), третье место досталось Ростову-на-Дону (7,8%). В пятерку вошли Москва и Ярославль (по 7,5% продаж).

По итогам первого полугодия 2023 года средний чек на ювелирные украшения в Татарстане увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Аналитики компании пришли к выводу, что на покупку подобных изделий татарстанцы тратят порядка 5,7 тыс. рублей. При этом в России средний чек на ювелирные украшения составил 7,1 тыс. рублей и варьируется от 1,5 до 14,4 тыс. рублей.

В то же время Татарстан стал лидером в ПФО по объему продаж, где суммарные траты на изделия составили 6,1 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко