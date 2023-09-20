Главный тренер «Рубина» ответил на вопрос о низкой результативности команды

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов затруднился назвать причину низкой результативности команды после поражения от «Ростова» в Кубке России. Он объяснил, что пытается исправить ситуацию во время тренировочного процесса.

— Сложно это объяснить. На тренировках я заостряю на этом внимание. Если на тренировках есть наглость, агрессия в действиях, это может перерасти в игру. Эти замечания идут постоянно в тренировочном процессе, — передает его слова клубная пресс-служба.

Говоря об игре Рахимов заявил, что его футболисты допускали «кое-какие ошибки» в первом тайме, но после пропущенного мяча ситуацию удалось исправить.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Дальнейшие действия были неплохие. Во втором тайме мы поправили начало нашей атаки… Неплохо реагировали на все моменты и могли выиграть. Но в футболе так случается: не забили свои моменты и проиграли по пенальти, — добавил Рахимов.

Сегодня «Рубин» на своем поле уступил «Ростову» в матче 4-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержали ростовчане. В турнирной таблице казанская команда занимает последнее четвертое место.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов