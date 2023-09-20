В Центробанке рассказали об отсутствии рисков для финансовой стабильности в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рисков для финансовой стабильности в России, несмотря на резкое движение курса рубля, нет. Такое заявление сделал зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин.

— В этом году финансовые рынки (это большое различие с опытом ранней весны прошлого года) работали в обычном режиме, не было каких-то провалов с ликвидностью торгов на валютном рынке. И именно на это мы указываем, когда говорим и продолжаем говорить, что рисков для финансовой стабильности нет, — передает его высказывания «РИА Новости».

Он уточнил, что резкое движение курса само по себе не является риском для финансовой стабильности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, устойчивое изменение, которое должно проявиться в курсе, — добавил он.

Месяц назад в Центробанке также заявили, что они не видят рисков для финансовой стабильности после падения курса рубля. Там объяснили, что наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса.



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Айрат Назипов