Аналитики заявили о росте турпотока в Татарстан в полтора раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — августа 2023 года поток туристов в Татарстан вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики VK Predict.

— Количество гостей региона увеличилось на 53% год к году. Самый высокий рост — на 76% — показал сегмент молодежи до 24 лет, — цитирует ТАСС данные экспертов.

В Татарстан в этом году стали чаще приезжать на один день. Количество задержавшихся в республике всего на сутки за восемь месяцев выросло на 60%. Доля таких путешественников в общем объеме турпотока составила 16%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В два раза по сравнению с прошлым годом выросло число туристов, посетивших в Татарстане только Казань. Число путешественников, не побывавших в столице республике, увеличилось в полтора раза.

Почти каждый десятый гость Татарстана — 9% — москвич. Доля туристов из столицы России в республике выросла почти на треть (+31%).

Как подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики, Татарстан за январь — июль 2023 года посетили 2 376 920 туристов. Это на 0,4%, или на 9,3 тысячи человек, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина