Спрос на специалистов по работе с персоналом в ПФО за год увеличился на 97%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За август в ПФО было открыто почти 4,5 тысячи вакансий HR-специалистов. Это на 97% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщают аналитики hh.ru.

Больше всего спрос на специалистов по работе с персоналом вырос в Кировской области (+143%), Марий Эл (+124%), Удмуртии (+123%) и Самарской области (+122%). В Татарстане динамика вакансий составила 112%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наибольший доход HR-специалистов в Поволжье зафиксирован в Чувашии (71,9 тысячи рублей), Марий Эл (70,3 тысячи рублей) и Кировской области (52,4 тысячи рублей). Предлагаемая зарплата в Татарстане составляет 48,6 тысячи рублей.

Лидерами по росту зарплат среди регионов ПФО стали Чувашия (+38,5 тысячи рублей), Марий Эл (+33,2 тысячи рублей), Пермский край (+17,4 тысячи рублей), тогда как динамика дохода сотрудников в Татарстане составила 12 тысяч рублей.

Напомним, за первое полугодие 2023 года в Татарстане открылось больше тысячи вакансий для экспертов по HR-автоматизации. Республика оказалась на 6-м месте в рейтинге российских регионов с самым большим наймом таких специалистов.

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Галия Гарифуллина