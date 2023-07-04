ЦБ назвал основным фактором продолжения ослабления рубля изменения в торговом балансе

Банк России назвал основным фактором продолжающегося снижения рубля изменения в торговом балансе, сообщает ТАСС.



— Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось, — рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, за последние полтора года изменилась структура рынка — вырос курс юаня. Между разными рынками нет расхождений по курсу, о рисках финансовой стабильности дополнительных сейчас говорить не приходится, указала она.

Также Юдаева сообщила, что ЦБ не видит больших сделок, которые могли бы влиять на курс рубля существенно. Тем не менее отмечается более существенное влияние на рубль налогового периода.

При повышении курса доллара на 3—4 рубля представители малого и среднего бизнеса поднимают цены на свою продукцию. Зачастую после этого стоимость уже не снижается, сообщил председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов. По его словам, нынешние колебания курса российской валюты менее всего отражаются на крупном бизнесе. Колебания ощущают представители малого и среднего предпринимательства.

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Маргарита Головатенко