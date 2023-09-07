Казанец получил два года колонии за публичные призывы к терроризму

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Житель Казани получил два года колонии за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

По данным ведомства, мужчина распространял в интернете материалы террористического содержания. Еще 25 апреля в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Центральный окружной военный суд Самары приговорил казанца к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на два года.

В августе сообщалось, что жителя Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей и арестовали на 14 суток за размещенную в интернете публикацию с признаками экстремизма. Ранее его уже привлекали к ответственности за демонстрацию символики экстремистских организаций и за публичную дискредитацию Вооруженных сил России.



За первые шесть месяцев текущего года в России зарегистрировали почти 1,2 тысячи преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности. В январе — июне 2023 года было зарегистрировано 1 193 преступления террористического характера, что на 10,4% меньше, чем в прошлом году. Вместе с этим были зафиксированы 734 преступления экстремистской направленности — на 5,3% меньше, чем в 2022-м.

В Госдуму в июле внесли законопроект, предполагающий лишение гражданства, полученного по рождению, в ряде случаев. Согласно документу, российского гражданства по рождению могут лишать за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму.

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Максим Кокунин