Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премии имени Махмутова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане присудили государственную премию республики имени М.И. Махмутова в 2023 году. Указ подписал раис региона Рустам Минниханов.

Государственной премии республики имени М.И. Махмутова в 2023 году удостоились доктор педагогических наук, проректор по непрерывному образованию, директор научно-исследовательского института педагогических инноваций и инклюзивного образования Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Дания Ахметова и учитель английского языка гимназии №141 Советского района Казани Ольга Гаврилова.

скриншот realnoevremya.ru с сайта ieml.ru

Государственная премия Татарстана имени М.И. Махмутова учреждена в 2017 году. Она присуждается педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в республике, за значительные научно-методические и практические достижения в области дидактики, подготовки педагогических кадров и внедрение эффективных технологий в образовательный процесс.

скриншот realnoevremya.ru с сайта edu.tatar.ru

В июле 2023 года размер Государственной премии Татарстана имени М.И. Махмутова увеличили в 2,5 раза. Он составляет 250 тысяч рублей.



Напомним, в 2022 году премию имени Махмутова присудили доктору педагогических наук, заведующей кафедрой педагогики высшей школы Института психологии и образования КФУ Альфие Масалимовой и кандидату педагогических наук, директору общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ Елене Скобельцыной.



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Татьяна Демина