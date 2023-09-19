«Ростех» увеличил производство «Кинжалов» и «Искандеров»
«Ростех» увеличил производство гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
По его словам, объемы производства различных видов вооружений выросли от двух до десяти раз, а некоторые — в десятки раз. Рост сосредоточили на танках и боевых машинах на их базе, легкобронированной технике, реактивных системах залпового огня, тяжелых огнеметных системах, тепловизионных и других оптических приборах.
Расширение производства беспилотников поможет кратно увеличить выпуск таких моделей, как «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион», сообщает «Интерфакс».
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