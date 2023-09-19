Токио, Сеул и Вашингтон беспокоятся из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Японии, США и Южной Корее выразили обеспокоенность сотрудничеством между Россией и КНДР, сообщил японский МИД.



— Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе о недавнем саммите России и Северной Кореи… Будущее сотрудничество между Россией и Северной Кореей может быть связано с нарушением резолюций Совета безопасности ООН, полностью запрещающих передачу оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею и из нее, — приводит сообщение ТАСС.

Страны выразили опасения, что сотрудничество России и КНДР «может оказать негативное воздействие на мир и стабильность» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный и посетил ряд объектов.

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Маргарита Головатенко