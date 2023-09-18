Премьер-министру Узбекистана рассказали о подготовке IT-специалистов в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили «Школу 21» в Казани. Делегации Узбекистана рассказали о принципах работы кампуса, информирует пресс-служба татарстанского лидера.

Сегодня в России в данных типах школ обучаются более 4 тысяч учащихся, из них более 900 студентов в Казани. Самому молодому студенту 17 лет, самому возрастному — 63 года. Среди студентов есть и представители Узбекистана.

Ранее было подписано соглашение о расширении сети кампусов и открытии филиала в Ташкенте.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр Узбекистана сегодня прилетел в республику с рабочим визитом. Он уже посетил особую экономическую зону «Алабуга». В Татарстане ему планируют показать промышленный и экономический потенциал региона. Также запланирована официальная встреча в расширенном составе.



Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уже побывали в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева. Последнему продемонстрировали возможности парка. Еще премьер-министр побывал в детском ИТ-парке, где ему презентовали ИТ-решения, которые разработаны в Татарстане.

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Айрат Назипов