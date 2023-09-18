Российские регионы смогут определять количество электротранспорта в такси и каршеринге

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность наделения региональных властей правом определения количества электротранспорта, используемого в каршеринге, такси и общественном транспорте. Информация опубликована на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об установлении правовых основ регулирования перевозок по запросу пассажиров и наделении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по организации таких перевозок и контролю за их осуществлением, — говорится в поручении.

Еще российский лидер поручил установить единые требования, предъявляемые к зарядной инфраструктуре электрического транспорта.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отчитаться о результатах нужно будет до 1 февраля 2024 года. С докладом по этой теме выступит премьер-министр России Михаил Мишустин.

Государственный совет Татарстана на 47-м заседании в первом чтении и в целом принял республиканский закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей. Согласно проекту, с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года включительно в республике освободят от уплаты транспортного налога владельцев транспорта, оснащенного только электрическими двигателями. С 1 января 2029 года до 31 декабря 2030 года им предоставят льготу в размере 50% от налоговых ставок.



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Айрат Назипов